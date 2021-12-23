Диктант по русскому языку 5 класс за I полугодие﻿

На опушке молодого леса есть пруд. Из него бьёт подземный ключ. Это в болотах и вязких трясинах рождается Волга. Отсюда она направляется в далекий путь. Наши поэты и художники прославляли красоту родной реки в удивительных сказках, песнях, картинах.

Низкий берег покрыт кустарниками и зеленым ковром лугов. На лугу пестреют цветочки. Их сладкий запах разливается в мягком воздухе. Полной грудью вдыхаешь аромат лугов. Откос на набережной реки очень красив. Местные жители любят проводить тут выходные дни. Они любуются окрестностями, занимаются рыбной ловлей, купаются. (82 слова)

Грамматическое задание:

Графически объяснить написание безударной гласной в корнях глаголов.

Синтаксический разбор предложения « Отсюда она направляется в далекий путь»

Разобрать слова по составу: молодого, цветочки, выходные, подземный.

Подобрать однокоренные слова к слову «удивительных».

Фонетический разбор слов: «мягком», «поэты».

Дуб.

Дуб — удивительное растение. Он растет сотни лет. Молния ударит в него, опалит огнем, и все равно весной распустятся на его черных ветках зеленые листочки.

Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. Лес уже зеленый, а дуб один чернеет в чистом поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит с листвой осенью. Когда наступит мороз, листья на дубе пожухнут, свернутся в трубочки и не опадают всю зиму.

В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живет сыч и зимует летучая мышь.

Иногда смотришь, за рекой далеко от леса растут молодые дубки. Удивляешься! Ветер не мог занести туда тяжелые желуди. Это сойка осенью подобрала желуди, припрятала и забыла о них, а они проросли. (109 слов)

Грамматическое задание:

1. Синтаксический разбор предложения «Лес уже зеленый, а дуб один чернеет в чистом поле».

2. Морфологический разбор слова «кормятся»

3. Разобрать слова по составу: «удивляешься», «опадают», «дубовой», «листочки»

4. Фонетический разбор слова «осенью».

Фомка и Барин.

По дороге топал еж. Он меня заметил и свернулся клубком. Закатил я колючего зверька в кепку. Принес домой и назвал Фомкой.

В комнате Фомка развернулся, громко забарабанил ножками по полу. Вскоре гость нашел за печкой старый валенок и забрался в него. А на том валенки любил дремать рыжий кот Барин. Всю ночь до рассвета кот гулял, а утром прыгнул за печь. Вдруг Барин выгнул спину дугой и выскочил на середину комнаты. А из валенка выкатился колючий клубок. Со страху кот прыгнул на шкаф, и я подумал: «Теперь тебе, Барин, спокойной жизни не будет». Но через неделю еж и кот уже частенько ужинали вместе. (103 слова)

Грамматическое задание:

Выпишите 5 слов, в которых количество звуков и букв не совпадает.

Синтаксический разбор предложения «Закатил я колючего зверька в кепку».

Морфологический разбор слова «Фомкой».

Разобрать слова по составу «рассвета», «колючего», «закатил».

Начало пути в страну невыученных уроков.

За окном у подъезда кричали мальчишки. Светило солнце. Пахло сиренью. Меня тянуло выпрыгнуть в окно и побежать к друзьям. Но на столе лежали учебники. Книжки были грязные и скучные, но и очень сильные. Они держали меня в душной комнате, заставляли решать задачу про каменщиков, вставлять буквы и делать многое другое.

Я вдруг возненавидел свои учебники, схватил их со стола и швырнул на пол.

И вдруг раздался такой грохот, как будто с высокого дома на мостовую упали сорок тысяч железных бочек. Стало темно. Комната осветилась зеленоватым светом, и я заметил маленьких человечков. Они стояли вокруг стола и сердито на меня смотрели. (100 слов)

Грамматическое задание:

Синтаксический разбор предложения «Они стояли вокруг стола и сердито на меня смотрели».

Морфологический разбор слова «зеленоватым».

Разобрать слова по составу «осветилась», «каменщиков», «маленьких».

Фонетический разбор слов «подъезда», «вокруг».

Найдите сложное предложение и докажите графически. Укажите вид сложного предложения.

Встреча в тайге.

Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой земле уже росли блестящие кустики брусники.

На краю поляны сохранились заросли малины.

Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в листьях.

Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, а потом стал ко мне подкрадываться.

Вот из куста высунулся черных нос, показались хитрые глазки. Это был медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать.

В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица медвежонка ищет. Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я только поиграть хотел с ее сыночком? (99 слов)

Грамматическое задание:

Выписать слова с орфограммой «Чередующиеся гласные в корне слова».

Выписать 2 слова с орфограммой «Буквы О — Ё после шипящих в корне слова».

Найдите сложное предложение и докажите графически. Составьте схему предложения.

Разобрать слова по составу «показались», «малинник», «поиграть».

Морфологический разбор слова «срывал».

Ольха.

Первой из деревьев зацветает ольха. Длинные сережки ее покачиваются от ветра, над ними поднимаются облачка желтой пыльцы. Пыльца очень легкая, долго держится в воздухе и переносится на большие расстояния.

Ольху можно встретить во влажных местах, по берегам рек и озер, в лесах. Семена ольхи любят чечетки и чижи. Они стайками посещают ольховые заросли и кормятся семенами.

Ольху считают сорной породой, в парках ее вырубают, выжигают.

Однако опавшие листья ольхи быстро разлагаются и дают хороший перегной, который требуется садам и огородам. В народе говорят: «Где ольха, там и трава».

Шишки, кору и листья ольхи с успехом применяют от многих болезней. (99слов)

Грамматическое задание:

Разобрать слова по составу «переносится», «длинные», «посещают».

Морфологический разбор слова «(в) парках».

Синтаксический разбор предложения «Ольху можно встретить во влажных местах, по берегам рек и озер, в лесах».

Фонетический разбор слова «сережки».

Весна.

Небо над головой весеннее, голубое. В полях бегут шумные и говорливые ручейки.

Над влажной землей кружатся, взлетают высоко в небо жаворонки. «Река! Проснись!» — журчат веселые ручейки. Тонкие веточки кустов у берега низко наклоняются к реке и шепчут: «Проснись, поиграй с нами, река».

Идет весна по полям, гонит тучи с весеннего неба, теплым ветром дышит на реку, солнечными лучами согревает землю. Тихий шорох и легкий звенящий шум проносится над рекой. Это ломается лед. Солнце забирается в трещины, и них вспыхивают голубые, зеленые, желтые огоньки. И вот уже нет на реке прочного панциря изо льда. Льдины плывут, расходятся, сближаются и со звоном разбиваются.

Все живое, все растения приветствуют весну.

Грамматическое задание:

Морфологический разбор слова «в полях» (из 2 предложения)

Синтаксический разбор предложения «В полях бегут шумные и говорливые ручейки».

Фонетический разбор слова «солнце»

Разобрать слова по составу «забирается», «разбиваются», «весеннее».