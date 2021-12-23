Диктант по русскому языку 6 класс 2 четверть﻿

Поход в лес

Утром мы отправились в лес. Ярко разгоралась в небе зорька. Первые лучи солнца прорывались через облака и играли с зеленой травой. От такой игры трава на полянках выгорала и желтела. Маленький ручеек спрятался от солнца в густой траве. Мы расположились на его берегу, загорали и наслаждались летом. Вечером разожгли костер. Он горел очень красиво. Языки костра пожирали сухие ветки деревьев одну за другой. Потому на горячих углях мы пекли картошку. Картошка подгорела, но вкуса своего не потеряла. Мы съели ее с большим аппетитом. Наступила ночь, на небе загорелись звезды. Они вызвали у нас радостное настроение. Мы пели песни и слушали музыку. Горящие звезды освещали наши счастливые лица. (110 слов)

Котик

Я читал томик стихов Маршака. Вошла бабушка. В руках она держала пушистый комочек. Это был рыжий котик. Он быстро спрыгнул, забрался на журнальный столик и стал играть с цветным карандашиком. Потом Рыжик нашел клубочек с пряжей, запутал все нитки и переключился на резиновый мячик. Очень шустрый котенок! Я взял его на руки. Носик у кота был влажный. Мы пошли с Рыжиком в наш садик. Котенок спрятался под кустиком сирени и начал наблюдать за мной. Я вытащил из кармана платочек, стал размахивать им. Рыжик так разыгрался с платочком, что не хотел идти в дом. Только запах свежей рыбы заставил его бросить платочек и помчаться на кухню к бабушке, где ему достался лакомый кусочек. (110 слов)

Зимой в тайге

Полна тайн сумрачно-хмурая тишина зимнего леса. Мягко-серебристый свет луны с трудом проникает сквозь черно-изумрудную крону хвойных деревьев и тихо освещает бело-синие сугробы тайги.

Под сугробом в своей берлоге дремлет в ночной тиши темно-бурый медведь. Его не беспокоят холодный луч луны и разнообразные шорохи леса. Еще в сентябре медведь объелся желудей, ягод брусники, а сейчас спит сладко-нежным сном.

Вот зазвенел сушняк, захрустел снег. Это через сугробы по лунной дорожке пробираются дымчато-серые лоси. В поисках пищи шагают они по глубокому снегу в юго-восточном направлении. Трудно искать пищу зимой!

Скоро весна, но золотисто-красное солнышко придет в тайгу только в апреле. (110 слов)

Стихийные бедствия

Человечество всегда преследовали стихийные бедствия. Сегодня мы напомним об отдельных стихийных бедствиях.

В тысяча четыреста пятьдесят пятом году в Неаполе при землетрясении погибло шестьдесят тысяч человек. Через сто лет в Китае число жертв достигло восьмисот тридцати тысяч. В тысяча семьсот пятьдесят пятом году подземная буря разрушила Лиссабон и унесла семьдесят тысяч жизней. В тысяча девятьсот двадцатом году страшные толчки сотрясли Токио и унесли сто тысяч человеческих жизней. В тысяча девятьсот сорок восьмом году город Ашхабад за семь секунд превратился в руины. Погибло восемьдесят тысяч человек. В Армении в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году подземная буря поглотила сто девятнадцать тысяч человек.

Огромный урон нанесли людям стихийные бедствия. (106 слов)

(Из «Детской деловой газеты»)

Белка

Жила белка в лесу, ни о чем не тужила. Никто ее не беспокоил. Спала она на ветке большой ели. Никогда не заботилась ни о ком, только о себе. Прошло время, у нее появились бельчата. Теперь белка никуда от них не уходила. Наступила зима. В лесу начались обвалы. Однажды тяжелый ком снега обрушился с вершины дерева на крышу жилища белочки. Белка выскочила, а ее беспомощные дети оказались в ловушке. Некуда бежать. Не к кому обратиться за помощью. Никто не спасет бельчат. Никакой надежды на помощь. Белка быстро принялась раскапывать снег. Круглое внутреннее гнездо из мягкого мха осталось целым. Никогда лесная жительница не была так счастлива. Ничто больше не омрачит ее радости. (110 слов) (По В. Бианки)

Сосновые деревья

Приходилось ли вам любоваться сосновым бором зимой? Это удивительное явление. Стволы сосен кажутся медно-красными. Вечером в бору постукивают о стволы сосен крепкими клювами дятлы.

Весны здесь долго ждать. Еще разгуляется непогода, будет бушевать ветер в сосновых вершинах и разбрасывать сухие сосновые иголки по земле. Сосны крепко держатся за землю своими могучими корнями. Эти красивые и сильные деревья не страшатся трескучего мороза. Но хорошо себя чувствовать они могут только на севере. Северный климат самый благоприятный для сосновых деревьев.

Сосна является прекрасным строительным материалом, топливом. Целебные свойства сосны широко используются в медицине. Это хвойное дерево завоевало себе почетное первое место в русских лесах. (104 слова)