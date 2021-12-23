Контрольная работа по химии 8 класс 2 четверть ФГОС﻿

А 1. Правильные коэффициенты в уравнении реакции
2MgCO3 = 2MgO + CO,
6Аl + 6НС1 = 2А1Сl3 + Н2
NH4Cl = NH3 + 4HCl
2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O
A 2. Простые вещества не могут вступать в реакцию:
1) соединения 2) горения 3) замещения 4) обмена
А 3. Реакцию СаСО3 = СаО + СО2 можно определить, как…
соединение оксида кальция с кислородом
замещение кальция кислородом
разложение мела
обмен между углекислым газом и оксидом кальция.
А 4. В результате реакции соединения, протекающей между оксидом магния и углекислым газом, может образоваться:
одно простое вещество и одно сложное вещество
одно сложное и два простых вещества
одно сложное вещества
одно простое вещество
А 5.Объем водорода, необходимого для полного превращения 22,4 литров азота в аммиак NH3, составит:
1) 22,4л, 2) 44,8л 3) 67,2л 4) 6,72л
А 6. Веществу, молекула которого образована двумя атомами водорода, одним атомом серы и 4 атомами кислорода, соответствует формула:
1) Н2СО3 2) H2SO3 3) H2SiO3 4) H2SO4
A7. . Вид химической связи у вещества, имеющего формулу Н2:
1) ковалентная неполярная 2) ковалентная полярная
3) металлическая 4) ионная
А8. В формуле соединения хлора с кислородом, в котором хлор проявляет степень окисления +3, а кислород степень окисления -2, индексы при атомах хлора и кислорода равны соответственно:
1) 2 и 3 2) 3 и 2 3) 4 и 6 4) 1 и 3
А 9. Какое вещество не диссоциирует:
1) ZnO 2) H2SO4 3) NaOH 4) KCl
А10. Число атомов всех химических элементов в молекуле соляной кислоты равно:
1) 2 2) 4 3) 7 4) 6
А11. Реакция, в которую вступает одно простое и одно сложное вещества, образуются новые простое и сложное, называется реакцией…
1) соединения 2) разложения 3) замещения 4) обмена
А12. . Какую из солей называют сульфатом:
1) Al2(SO4)3 2) Ba(NO3)2 3) Na2SO3 4) K2S
А13. . Заряд ядра химического элемента равен:
1) номеру периода 2) номеру группы
3) порядковому номеру 4) номеру ряда
А 14. Правильные коэффициенты в уравнении:
3AgBr = 3Ag + Br2
2КВг + Сl2 = 2КСl + Вг2
Н2 + Сl2 = 4НСl
AgNO3 + 2KBr = AgBr + 2KNO3
А15. Укажите соль:
хлорид натрия,
гидроксид натрия,
оксид азота,
серная кислота.
А16. Реакция обмена между солью и щелочью приводит к образованию…
1) другой соли и основания 2) другой щелочи и кислоты
3) соли и воды 4) щелочи и воды
А17. Продуктами реакции оксида алюминия с серной кислотой будут:
сульфат алюминия и кислород
сульфат алюминия и вода
сульфат алюминия и водород
сульфид алюминия и вода
А18. Относительная молекулярная масса гидроксида натрия NаОН составляет:
1) 23 2) 32 3) 40 4) 48
А19. В уравнении реакции 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + … пропущено:
1) Н2 2) О2 3) 2Н2 4) 2Н2О
А20. Неметаллические свойства элементов в периоде слева на право:
1) уменьшаются 2) увеличиваются
3) не изменяются 4)уменьшаются, а затем увеличиваются
А21. С каким веществом взаимодействует гидроксид кальция:
1) хлорид меди (ll) 2) хлорид калия 3) оксид бария 4) магний
А22. В состав атома кислорода могут входить:
8 протонов, 7 нейтронов и 8 электронов
8 протонов, 8 нейтронов и 8 электронов
16 протонов, 16 нейтронов и 16 электронов
16 протонов, 8 нейтронов и 16 электронов
А23. Вычислите массу серы, при окислении которой образовался оксид серы SO2, объёмом 22.4 л:
а) 80 г, б) 64 г, в) 32 г, г) 16 г
А24. Ряд чисел 2,8,4 соответствует размещению электронов по энергетическим
уровням атома:
1) кремния 2) углерода 3) бериллия 4) магния
А25. Если сложить все коэффициенты, которые следует поставить в уравнении реакции Mg + AlCl3 —> MgCl2 + Аl, то получится число…
1) 4 2) 10 3) 6 4) 5
В. 1. Дана схема реакции: хлорид бария + сульфат калия →
Составьте уравнение, напишите полное и краткое ионные уравнения.