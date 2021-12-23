Контрольная работа по химии 8 класс 2 четверть ФГОС﻿

А 1. Правильные коэффициенты в уравнении реакции

2MgCO3 = 2MgO + CO,

6Аl + 6НС1 = 2А1Сl3 + Н2

NH4Cl = NH3 + 4HCl

2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O

A 2. Простые вещества не могут вступать в реакцию:

1) соединения 2) горения 3) замещения 4) обмена

А 3. Реакцию СаСО3 = СаО + СО2 можно определить, как…

соединение оксида кальция с кислородом

замещение кальция кислородом

разложение мела

обмен между углекислым газом и оксидом кальция.

А 4. В результате реакции соединения, протекающей между оксидом магния и углекислым газом, может образоваться:

одно простое вещество и одно сложное вещество

одно сложное и два простых вещества

одно сложное вещества

одно простое вещество

А 5.Объем водорода, необходимого для полного превращения 22,4 литров азота в аммиак NH3, составит:

1) 22,4л, 2) 44,8л 3) 67,2л 4) 6,72л

А 6. Веществу, молекула которого образована двумя атомами водорода, одним атомом серы и 4 атомами кислорода, соответствует формула:

1) Н2СО3 2) H2SO3 3) H2SiO3 4) H2SO4

A7. . Вид химической связи у вещества, имеющего формулу Н2:

1) ковалентная неполярная 2) ковалентная полярная

3) металлическая 4) ионная

А8. В формуле соединения хлора с кислородом, в котором хлор проявляет степень окисления +3, а кислород степень окисления -2, индексы при атомах хлора и кислорода равны соответственно:

1) 2 и 3 2) 3 и 2 3) 4 и 6 4) 1 и 3

А 9. Какое вещество не диссоциирует:

1) ZnO 2) H2SO4 3) NaOH 4) KCl

А10. Число атомов всех химических элементов в молекуле соляной кислоты равно:

1) 2 2) 4 3) 7 4) 6

А11. Реакция, в которую вступает одно простое и одно сложное вещества, образуются новые простое и сложное, называется реакцией…

1) соединения 2) разложения 3) замещения 4) обмена

А12. . Какую из солей называют сульфатом:

1) Al2(SO4)3 2) Ba(NO3)2 3) Na2SO3 4) K2S

А13. . Заряд ядра химического элемента равен:

1) номеру периода 2) номеру группы

3) порядковому номеру 4) номеру ряда

А 14. Правильные коэффициенты в уравнении:

3AgBr = 3Ag + Br2

2КВг + Сl2 = 2КСl + Вг2

Н2 + Сl2 = 4НСl

AgNO3 + 2KBr = AgBr + 2KNO3

А15. Укажите соль:

хлорид натрия,

гидроксид натрия,

оксид азота,

серная кислота.

А16. Реакция обмена между солью и щелочью приводит к образованию…

1) другой соли и основания 2) другой щелочи и кислоты

3) соли и воды 4) щелочи и воды

А17. Продуктами реакции оксида алюминия с серной кислотой будут:

сульфат алюминия и кислород

сульфат алюминия и вода

сульфат алюминия и водород

сульфид алюминия и вода

А18. Относительная молекулярная масса гидроксида натрия NаОН составляет:

1) 23 2) 32 3) 40 4) 48

А19. В уравнении реакции 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + … пропущено:

1) Н2 2) О2 3) 2Н2 4) 2Н2О

А20. Неметаллические свойства элементов в периоде слева на право:

1) уменьшаются 2) увеличиваются

3) не изменяются 4)уменьшаются, а затем увеличиваются

А21. С каким веществом взаимодействует гидроксид кальция:

1) хлорид меди (ll) 2) хлорид калия 3) оксид бария 4) магний

А22. В состав атома кислорода могут входить:

8 протонов, 7 нейтронов и 8 электронов

8 протонов, 8 нейтронов и 8 электронов

16 протонов, 16 нейтронов и 16 электронов

16 протонов, 8 нейтронов и 16 электронов

А23. Вычислите массу серы, при окислении которой образовался оксид серы SO2, объёмом 22.4 л:

а) 80 г, б) 64 г, в) 32 г, г) 16 г

А24. Ряд чисел 2,8,4 соответствует размещению электронов по энергетическим

уровням атома:

1) кремния 2) углерода 3) бериллия 4) магния

А25. Если сложить все коэффициенты, которые следует поставить в уравнении реакции Mg + AlCl3 —> MgCl2 + Аl, то получится число…

1) 4 2) 10 3) 6 4) 5

В. 1. Дана схема реакции: хлорид бария + сульфат калия →

Составьте уравнение, напишите полное и краткое ионные уравнения.