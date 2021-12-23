Контрольная работа по математике 6 класс 2 четверть ФГОС﻿

1 вариант

Часть А:

1. Вычислите:

1) 2) 3) 4)

2. Найдите неизвестный член пропорции х : 6 = 8 : 3

1) 16 2) 6 3) 4) 4

3. Вычислите: — 1,5 — 3,3

1) 4,5 2) – 2,1 3) — 4,8 4) 2,1

4. Вычислите: — 3,4 · 3

1) – 10,2 2) – 9,2 3) 10,2 4) 9,2

5. Упростите: 5а – 9 – а + 6

1) 5а – 15 2) 3а – 15 3) 4а – 3 4) 3а + 3

6. Решите уравнение: 4(х – 1) – 3(х + 2) = 6

1) – 16 2) 16 3) 4 4) – 4

Часть В:

1. Вычислите:

Ответ:

2. В книге 150 страниц. Ученик прочитал всей книги. Сколько страниц прочитал

ученик?

Ответ:

3. Вычислите: | — 5,9 | — | — 2,8 |

Ответ:

4. Вычислите: 2,4 – 6,1 – 2,3

Ответ:

5. Решите уравнение: 3,6 + 0,2х = 0,3х + 1,2

Ответ:

6. Найдите координаты точки пересечения отрезка АВ, А (- 4; 4) и В (2; 1) с осью ординат.

Ответ:

Часть С:

1. Найдите значение выражения:

2. В трёх цистернах 105 т нефти. В первой цистерне на 15 т больше, чем во второй, а в третьей – в три раза больше, чем во второй. Сколько тонн нефти во второй цистерне?

3. Решите уравнение: 2,6х – 0,75 = 0,9х – 35,6

4. Найдите неизвестный член пропорции:

5. 40 % от 30% числа х равны 7,8. Найдите число х.

Итоговая контрольная работа по математике. 6 класс.

2 вариант

Часть А:

1. Вычислите:

1) 2) 3) 4)

2. Найдите неизвестный член пропорции 9 : х = 4 : 12

1) 2) 3 3) 4)

3. Вычислите: 3,4 – 5,1

1) 2,5 2) – 9,3 3) 9,3 4) – 1,7

4. Вычислите: — 4,2 : (- 0,7)

1) 6 2) – 6 3) 0,6 4) – 0,6

5. Упростите: 6х — 8 – 2х + 4

1) 7х + 12 2) 4х — 4 3) 7х — 4 4) 5х — 12

6. Решите уравнение: 5(х – 1) – 4(х + 2) = 3

1) 16 2) 10 3) 6 4) 0

Часть В:

1. Вычислите:

Ответ:

2. У Димы 120 марок. Среди них на тему «Космос». Сколько у Димы марок на тему

«Космос»?

Ответ:

3. Вычислите: | — 2,8 | + | — 1,7 |

Ответ:

4. Вычислите: 6,3 – 7,2 – 6,5

Ответ:

5. Решите уравнение: 0,5у + 1,4 = 0,4у – 2,6

Ответ:

6. Найдите координаты точки пересечения отрезка МС, М (- 2; — 5) и С (6; — 1) с осью

ординат.

Ответ:

Часть С:

1. Найдите значение выражения:

2. В трёх гаражах 100 автомобилей. В первом гараже автомобилей в 3 раза больше, чем в третьем, а во втором – на 20 автомобилей больше, чем в третьем. Сколько автомобилей в третьем гараже?

3. Решите уравнение: 3,4х + 0,65 = 0,9х – 25,6

4. Найдите неизвестный член пропорции:

5. 90 % от 20% числа х равны 9,9. Найдите число х.