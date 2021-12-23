Контрольный диктант по русскому языку 11 класс по итогам 1 четверти﻿

Путь к озеру.

Утренняя заря мало-помалу разгорается. Скоро луч солнца коснётся по-осеннему оголённых верхушек деревьев и позолотит блестящее зеркало озера. А неподалёку располагается озеро поменьше, причудливой формы и цвета: вода в нём не голубая, не зелёная, не тёмная, а буроватая. Говорят, что этот специфический оттенок объясняется особенностями состава местной почвы, слой которой устилает озёрное дно. Оба эти озера объединены под названием Боровых озёр, как в незапамятные времена окрестили их старожилы здешних мест. А к юго-востоку от Боровых озёр простираются гигантские болота. Это тоже бывшие озёра, зараставшие в течение десятилетий.

В этот ранний час чудесной золотой осени мы движемся к озеру с пренеприятным названием — Поганому озеру. Поднялись мы давно, ещё до рассвета, и стали снаряжаться в дорогу. По совету сторожа, приютившего нас, мы взяли непромокаемые плащи, охотничьи сапоги-болотники, приготовили дорожную еду, чтобы не тратить время на разжигание костра, и двинулись в путь.

Два часа пробирались мы к озеру, пытаясь отыскать удобные подходы. Ценой сверхъестественных усилий мы преодолели заросли какого-то цепкого и колючего растения, затем полусгнившие трущобы, и впереди показался остров. Не добравшись до лесистого бугра, мы упали в заросли ландыша, и его правильные листья, как будто выровненные неведомым мастером, придавшим им геометрически точную форму, зашелестели у наших лиц.

В этих зарослях в течение получаса мы предавались покою. Поднимешь голову, а над тобой шумят верхушки сосен, упирающиеся в бледно-голубое небо, по которому движутся не тяжёлые, а по-летнему полувоздушные облачка-непоседы. Отдохнув среди ландышей, мы снова принялись искать таинственное озеро. Расположенное где-то рядом, оно было скрыто от нас густой порослью травы.

(247 слов)

Грамматическое задание

Найдите в последнем абзаце односоставное предложение, определите его тип.

Найдите в диктанте 3 словосочетания с подчинительной связью согласование, 3 – со связью управление, 3 – со связью примыкание.

Диагностический диктант для 11 класса.

2013-2014 учебный год.

Голоса деревьев.

1) Осень хозяйничала в лесу. 2) Листва деревьев от прикосновения её холодного дыхания окрасилась во все горячие цвета: лимонно-жёлтые, золотистые, багряные, оранжевые.

3) Я шёл по едва приметной тропинке, припорошенной опавшими листьями. 4) Она петляла меж дубов-великанов. 5) Вдруг я услышал звучный шлепок — к моим ногам подкатился толстый, пузатый жёлудь-крепыш. 6) Я поднял его и положил на ладонь. 7) Увесистый, дышащий силой кусочек плоти дерева-богатыря, он, как зеркало, отражал искорки неяркого осеннего солнца. 8) Словно какой-то чудесный и искусный мастер отполировал его и любовно покрыл лаком. 9) Но мастер, как видно, не остался доволен делом рук своих и смастерил ещё ладную клетчатую шляпку, кокетливо надев её ему набекрень.

10) В звенящей тишине леса, нарушаемой лишь перестуком дятла да попискиванием перелетающей с ветки на ветку птицы, сухой звук упавшего жёлудя напоминал ружейный выстрел. 11) День и ночь в дубравах слышны эти звуки — жёлуди отважно падают с веток дубов, старых, кряжистых и мудрых.

12) Упавшие жёлуди ласково укроет снег, а весной, когда следы зимы растопят горячие солнечные лучи, они прорастут, упрямо взметнув к теплу и свету нежно-зелёные упругие листочки.

13) Попробуйте прислушаться, и вы убедитесь, что деревья шумят по-разному, каждое из них разговаривает по-своему.

14) Вот на широкой улице степного села растут рядом пирамидальный тополь и берёза. 15) Ветер уже начисто подмёл улицу, но всё ещё находит где-то в закоулках немного пыли и несёт её, как снежную позёмку, по асфальту шоссе. 16) Берёза на свежем ветру из себя выходит, размахивая мягкими ветвями, как космами растрёпанных волос.

17) А рядом пирамидальный тополь, весь устремлённый вверх, едва пошевеливает толстыми ветвями, и чтобы вызвать его на большой разговор, нужен ветер во много раз сильнее. 18) И только когда хочется повернуться и ветру спиной — тогда закачают вершинами гордые тополя и повернут свои листочки светлым низом кверху. 19) Совсем не то, что разговорчивая берёза, готовая от любого ветерка размахивать ветвями и шуметь.

20) Ну, а про осину каждый знает, что это самое разговорчивое дерево в лесу. 21) Её листья трепещут и лепечут себе под нос, когда ветер настолько мал, что ни один листик не шевелится у других солидных деревьев.

22) Хороши по-своему голоса всех деревьев. 23) А для меня милее всех лесных разговоров шум соснового бора. 24) Вероятно, это потому, что рядом с ним прошло всё моё детство.

(200 слов.) (По М. Звереву.)

Грамматическое задание:

Среди предложений 14 – 18 найдите предложение с обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер этого предложения.

Укажите количество грамматических основ в предложении 13.

Среди предложений 10 – 16 найдите сложное предложение с подчинительной и сочинительной связью. Напишите номер(а) этого(их) предложения(ий).

Контрольный диктант.

Ассоль.

1)Был утренний час, и туман еще не рассеялся. 2)В нем едва были видны очертания огромного корабля. 3)Береговой ветер лениво теребил паруса, но, наконец, он усилился и развернул их. 4)Все на корабле было белым, кроме парусов из яркого алого шелка.

5) Ассоль сидела у окна и читала, но вдруг она заметила на синей небесной глади белый корабль с алыми парусами. 6) Она вздрогнула, замерла, потом резко вскочила и побежала к морю. 7) Сердце ее билось сильно-сильно. 8) Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. 9)Тогда Ассоль торопилась миновать препятствие и снова увидеть корабль, боясь, чтобы он не исчез, как призрак. 10) Мужчины, женщины и дети деревни – все мчались к берегу. 11) Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль. 12) Все смолкли, со страхом отошли от нее, и она осталась одна, растерянная, счастливая, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.

13)От корабля отделилась лодка, полная загорелых гребцов. Среди них стоял тот, кого, как ей казалось, она знала с детства.

(По А.Грину)

Грамматическое задание:

Определите стиль и тип речи данного текста.

Выпишите из предложений 1-2 слово (слова), состоящие из приставки, корня, 3-х суффиксов и окончания. Выделите морфемы.

Каким способом образовано слово стремительно (предложение 11)?

У какого слова из текста неправильно охарактеризованы морфологические признаки?

а) Все — местоимение;

б) протянув — деепричастие;

в) от — союз;

г) скоро – наречие.

Среди предложений 11-14 укажите номер предложения, в котором есть вводное слово или вводное предложение.

Каким членом предложения является слово «все» в предложении 12?

а) Подлежащим; б) сказуемым; в) дополнением; г) определением.

Среди предложений 10-14 укажите номер предложения с деепричастным оборотом.

Какое средство выразительности использовал автор в предложении 9?

а) Противопоставление; б) сравнение; в) метафора; г) градация.

Проверка диктанта «Ассоль»

Ответы:

Художественный, повествование с элементами описания.

Рассеялся

Суффиксальный

в)

№ 14

а)

№ 12

б)

— За каждый верный ответ в заданиях 3-9 — по 1 баллу, за задание 2 -2 балла.

-Орфографические и пунктуационные ошибки (задание 1):

5 баллов- 1-2/1-2 (негрубые),

4 балла – 2-3/2-3;

3 балла- 3-5/3-5 (негрубые, однотипные)

2 балла – 5-7/5-6;

1 балл – 7/7.

Оценивание:

«5»- 13-14 баллов;

«4» -9-11 баллов;

«3» — 5-8 баллов;

«2» — 0-4 балла.